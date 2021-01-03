Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
А Китай мог стать всего лишь первой страной, которая сообщила о болезни
Пандемия коронавируса могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты. А Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.
Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", – сказал он.
По его словам, Китай всегда содействовал формированию глобальной синергии. Он стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.
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"Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное изложение фактов и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – добавил он.
Ранее мы сообщали, что власти Китая пытаются помешать в получении доступа к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку.
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