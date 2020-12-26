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Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

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Глава государства проходит лечение

Президента Черногории Мило Джукановича доставили в больницу с пневмонией.

Как сообщает сербское сетевое издание "Глас явности", анализы на коронавирус Джукановича показали отрицательный результат.

Сообщается, президент продолжает и дальше беспрепятственно выполнять свои обязанности. Джуканович по рекомендации врачей проходит лечение от воспаления легких.

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Ранее власти Черногории ужесточили карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Напомним, новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, появился еще в двух странах – Франции и Японии. Первый случай заражения новым типом коронавируса в стране подтвердился у гражданина Франции, который проживает в Великобритании и вернулся домой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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