Президента Черногории госпитализировали с пневмонией
Глава государства проходит лечение
Президента Черногории Мило Джукановича доставили в больницу с пневмонией.
Как сообщает сербское сетевое издание "Глас явности", анализы на коронавирус Джукановича показали отрицательный результат.
Сообщается, президент продолжает и дальше беспрепятственно выполнять свои обязанности. Джуканович по рекомендации врачей проходит лечение от воспаления легких.
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Ранее власти Черногории ужесточили карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом.
Напомним, новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, появился еще в двух странах – Франции и Японии. Первый случай заражения новым типом коронавируса в стране подтвердился у гражданина Франции, который проживает в Великобритании и вернулся домой.
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