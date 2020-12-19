В мире

В Хорватии новое ужесточение карантина перед Рождеством: что запретят

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 1 минута чтения

В одном помещении смогут собраться не более двух семей

В Хорватии с 23 декабря этого года до 8 января 2021 года вводят запрет на поездки между регионами, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает Chroatia Week.

Кроме этого, в Хорватии в одном помещении смогут собраться не более двух семей, состоящих из десяти человек.

Также правительство решило не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить жителям страны посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря. В остальное время они должны проходить по радио или телевидению.

В тренде
Подаренную Лаврову украденную икону после протеста Украины вернут в Боснию

Напомним, в мире за все время пандемии коронавирусом инфицировались почти 73 миллиона человек. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 15 декабря в мире коронавирусом заразились 72 824 936 человек. Вылечились от COVID-19 41 222 581 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 620 490 человек.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Погода в Украине 20 декабря: облачно с прояснениями, снег с дождем

46 минут ago

Украинская женская сборная сделала рывок в рейтинге ФИФА

1 час ago

«Квадрига» должна усилить турецкую поддержку Украины в НАТО – Кулеба

2 часа ago

Медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer (видео)

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button