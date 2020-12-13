Срыв перемирия в Нагорном Карабахе: президент Армении срочно созывает парламент
Армен Саркисян просит срочно созвать внеочередное заседание
Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в новых наступательных действиях на юге Нагорного Карабаха. Якобы захватили село Хин Тагер в Нагорном Карабахе и продвинулись в сторону села Хцаберд того же района.
Об этом говорится в заявлении президента Республики Армения Армена Саркисяна в Facebook.
“Учитывая ситуацию, президент Республики Армения обращается к министерствам обороны и иностранных дел Армении с просьбой незамедлительно представить общественности сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, а также предпринятые армянской стороной действия по защите указанных населенных пунктов и эффективному соблюдению режима прекращения огня”, – говорится в сообщении.
В то же время Армен Саркисян обратился в Национальное Собрание Республики Армения с просьбой срочно созвать внеочередное заседание НС, которое обсудит причины сложившейся в Гадрутском районе ситуации и пути решения.
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Ранее пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что Анкара и Москва вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
В то же время в МИД РФ заявили, что российско-турецкий центр по контролю за соблюдением прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха не связан с миротворческой миссией.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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