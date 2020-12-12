На этот раз без пулеметов. Как Кадыров отреагировал на новые санкции США

Полгода назад тоже были санкции, но тогда Кадыров пригрозил Помпео пулеметами

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко ответил на новые санкции США, назвал это лицемерием и уверяет, что на жизнь Чеченской Республики это никак не повлияет.

Об этом он написал в Telegram.

Он напомнил, что члены семьи террориста Бен Ладена спокойно жили в США и их никто не наказывал санкциями.

“Этому только одно название – дебилизм, потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда… Кроме как лицемерием, это не назовешь. Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь”, – написал Кадыров.

При этом он уверяет, что санкции никому не мешают и не повлияют на развитие Чечни.

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“А знаете, что смешно? В сегодняшних санкционных списках США и Британии нет совпадений. Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики", – написал глава Чечни.

Кадыров уверен, что новые санкции еще “аукнуться США”.

Напомним, в июле Госдеп США ввел санкции против Кадырова и его семьи за нарушением прав человека в Чечне. Тогда Кадыров ответил США с пулеметами в руках.

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США

Чечня

санкции

Рамзан Кадыров

Источник:

Сегодня

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