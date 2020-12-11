Канада начнет вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Первыми получат прививку жители Оттавы и Торонто

Канада с 15 декабря начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса. Первыми получат прививку жители Оттавы и Торонто.

Об этом сообщает CBC.

Для этого будут использовать препарат от компаний Pfizer и BioNTech, который накануне одобрило Министерство здравоохранения.

Вакцинацию будут проводить в двух больницах. Первыми привьют медицинских работников, а также сотрудников и жильцов домов престарелых. 15 декабря регион Онтарио получит 6 тыс. доз препарата Pfizer, а до конца декабря – 90 тыс. для 13 медучреждений.

Отмечается, что если в ближайшие недели Минздрав одобрит вакцину Moderna, то до нового года провинция получит еще 30-85 тыс. доз.

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Онтарио – самый населенный регион Канады, а потому и самый пострадавший от пандемии. На сегодня там зафиксировано 139 тыс. заражений коронавирусом. Летальных случаев – 3,8 тыс.

Как сообщалось ранее, в Канаде собираются ввести COVID-паспорта для тех граждан, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции – у них будут преимущества перед теми, кто откажется от прививки.

Кроме того, премьер-министр Джастин Трюдо утверждал, что все граждане страны получат вакцину бесплатно.

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