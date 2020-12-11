Египет получил первые вакцины от COVID-19
Прививки в первую очередь получат медработники
В Египет поступила первая партия китайской вакцины от COVID-19 компании Sinopharm, которую протестировали в ОАЭ.
Об этом сообщает The Associated Press.
Эффективность препарата оценивается в 86%.
Также в Министерстве здравоохранения Египта отметили, что прививки в первую очередь получат медработники, которые борются с COVID-19.
К слову, по состоянию на утро 11 декабря в Египте зафиксировали более 120 тысяч случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 104 тысячи пациентов, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 6 тысячи больных.
В тренде
Ошиблись в прогнозе: из-за синоптиков три четверти Венеции ушли под воду (фото)
Также мы писали о том, что сейчас разработчики вакцин от коронавируса активно приближаются к получению разрешения для использования.
Результаты исследования показывают, что эффективность каждой вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna составляет около 95%.
Ранее сообщалось, что правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Египет
вакцина
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны В Pfizer назвали “очень большую ошибку” при вакцинированииДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+13514 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- По грязи, ямам и горным тропам: как медики добираются к больным COVID
- Все украинцы могут получить бесплатную вакцину от коронавируса
- Транспортный коллапс в Киеве: власти города обратились к водителям
Все новости
-
В Украине за сутки более 13 тысяч человек заразились коронавирусом
11 декабря, 08:14
Украина
-
Украину накроют дожди: прогноз на 11 декабря (карта)
11 декабря, 07:44
Украина
-
“Тишина” на Донбассе: боевики продолжают срывать перемирие
11 декабря, 07:35
Донбасс
-
Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 декабря
11 декабря, 07:04
Психология
-
Египет получил первые вакцины от COVID-19
11 декабря, 07:02
Другие страны
-
-
Отберут права и не пустят за границу: должников по коммуналке ждет суровое наказание
11 декабря, 07:00
ЖКХ
-
Байден и Харрис получили звание “Человек года” по версии Time
11 декабря, 06:33
США
-
Совершил 285 преступлений: заключенного выпустили из тюрьмы из-за ожирения
11 декабря, 05:35
США
-
Гороскоп на сегодня 11 декабря: Скорпион будет винить во всем магнитную бурю, а Стрельцу важно побыть одному
11 декабря, 05:07
Психология
-
В Китае стюардессам предложили носить подгузники для защиты от COVID-19
11 декабря, 04:42
Другие страны
-
В США рекомендуют разрешить вакцину Pfizer от коронавируса
11 декабря, 03:57
США
-
Помощь за локдаун: почти 2 млн украинцев получат выплаты
11 декабря, 03:20
Экономика
-
Дания вводит жесткий карантин: что закроют
11 декабря, 02:41
Евросоюз
-
“Ледяной дрифт” маршрутки и бесплатный каток: последствия непогоды в Киеве (видео)
-
“Человек года — 2020”: журнал Time объявил основных претендентов
11 декабря, 01:35
США
-
Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражения коронавирусом в Украине
11 декабря, 01:10
Украина
-
За Лигу чемпионов тревожно: Украина завершила год на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА
11 декабря, 01:04
Футбол
-
Португалия выплатит компенсацию семье украинца, убитого в аэропорту
11 декабря, 00:41
Украина
-
Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: глава погранслужбы Португалии подала в отставку
11 декабря, 00:29
Украина
-
Все участники 1/16 финала Лиги Европы. Украину представят два клуба
11 декабря, 00:19
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня