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Баррикады, петарды, горящие авто: как Франция протестует против нового закона о полиции
На протесты вышли тысячи демонстрантов
Во Франции на акцию протеста вышли противники нового закона о полиции "О глобальной безопасности", который расширяет возможности правоохранительных органов.
По словам протестующих, планы президента Эммануэля Макрона ущемляют права граждан, пишет Le Figaro.
Демонстранты вышли на улицы десятков городов, где строят баррикады, поджигают авто, мебель, бьют витрины магазинов и бросают в полицию петарды.
По материалам: Сегодня