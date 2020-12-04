Власти Турции занижали статистику по COVID, чтобы не сорвать турсезон
За три недели число новых заражений коронавирусом за сутки выросло в 10 раз
Правительство Турции скрывало реальную ситуацию по заражению коронавирусом в стране, чтоб не убить туристический сезон.
Именно такой вывод можно сделать с данных Worldometers, касающихся числа заболевших COVID-19.
До середины ноября в 82-миллионной стране фиксировали рекордно низкие показатели заболеваемости коровирусной инфекцией – от 1500 до 3000 новых случаев в сутки. А после отъезда туристов СОVID резко “проснулся” и произошел прыжок по 30 тыс. зараженных в сутки.
Такой резкий скачок в Турции объяснили тем, что до недавнего времени власти считали только число болеющих людей без учета зараженных, суммарное количество которых превысило 730 тысяч.
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Напомним, в начале ноября, когда поток туристов пошел на убыль, власти Турции ужесточили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Парикмахерским, бассейнам, концертным залам, ресторанам, кинотеатрам и другим публичным заведения нельзя было работать после 22:00.
Любопытно, что во второй половине ноября в Турции решили отменить комендантский час для туристов. Рестораны в отелях начали работать для гостей в обычном режиме, а заведения в аэропортах не закрывали.
По материалам: Сегодня