Власти Турции занижали статистику по COVID, чтобы не сорвать турсезон

За три недели число новых заражений коронавирусом за сутки выросло в 10 раз

Facebook Андрея Тимофеева

Правительство Турции скрывало реальную ситуацию по заражению коронавирусом в стране, чтоб не убить туристический сезон.

Именно такой вывод можно сделать с данных Worldometers, касающихся числа заболевших COVID-19.

До середины ноября в 82-миллионной стране фиксировали рекордно низкие показатели заболеваемости коровирусной инфекцией – от 1500 до 3000 новых случаев в сутки. А после отъезда туристов СОVID резко “проснулся” и произошел прыжок по 30 тыс. зараженных в сутки.

Такой резкий скачок в Турции объяснили тем, что до недавнего времени власти считали только число болеющих людей без учета зараженных, суммарное количество которых превысило 730 тысяч.

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Напомним, в начале ноября, когда поток туристов пошел на убыль, власти Турции ужесточили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Парикмахерским, бассейнам, концертным залам, ресторанам, кинотеатрам и другим публичным заведения нельзя было работать после 22:00.

Любопытно, что во второй половине ноября в Турции решили отменить комендантский час для туристов. Рестораны в отелях начали работать для гостей в обычном режиме, а заведения в аэропортах не закрывали.

По материалам: Сегодня