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В Германии карантин могут продлить до весны

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Пока что ограничения в стране действуют до 20 декабря

Частичный локдаун в Германии может продлиться до весны следующего года.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет Reuters.

По его словам, правительство прибегнет к такому шагу, если страна не сможет взять под контроль пандемию коронавируса.

"У нас впереди три-четыре долгих зимних месяцы. Не исключено, что ограничения останутся в первые месяцы 2021 года”, – ответил глава Минэкономики.

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Ранее правительство Германии приняло решение продлить карантинные ограничения в стране до начала января 2021 года, а также ужесточило некоторые правила ранее введенного так называемого мягкого локдауна.

Напомним, правительство Болгарии также усилило карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые ограничения в связи с COVID-19 ввели и в Латвии.

Также мы писали, что Британия ослабит карантин на Рождество, несмотря на неутешительные прогнозы по COVID-19. А после 28 декабря страна снова вернется к жесткому локдауну.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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В мире

В Германии карантин могут продлить до весны

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 2 minutes read

Пока что ограничения в стране действуют до 20 декабря

Частичный локдаун в Германии может продлиться до весны следующего года.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет Reuters.

По его словам, правительство прибегнет к такому шагу, если страна не сможет взять под контроль пандемию коронавируса.

"У нас впереди три-четыре долгих зимних месяцы. Не исключено, что ограничения останутся в первые месяцы 2021 года”, – ответил глава Минэкономики.

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Ранее правительство Германии приняло решение продлить карантинные ограничения в стране до начала января 2021 года, а также ужесточило некоторые правила ранее введенного так называемого мягкого локдауна.

Напомним, правительство Болгарии также усилило карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые ограничения в связи с COVID-19 ввели и в Латвии.

Также мы писали, что Британия ослабит карантин на Рождество, несмотря на неутешительные прогнозы по COVID-19. А после 28 декабря страна снова вернется к жесткому локдауну.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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