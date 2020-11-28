В Германии карантин могут продлить до весны
Пока что ограничения в стране действуют до 20 декабря
Частичный локдаун в Германии может продлиться до весны следующего года.
Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет Reuters.
По его словам, правительство прибегнет к такому шагу, если страна не сможет взять под контроль пандемию коронавируса.
"У нас впереди три-четыре долгих зимних месяцы. Не исключено, что ограничения останутся в первые месяцы 2021 года”, – ответил глава Минэкономики.
В тренде
Похлеще, чем в Раде: в Тайване депутаты закидали премьера свиными кишками
Ранее правительство Германии приняло решение продлить карантинные ограничения в стране до начала января 2021 года, а также ужесточило некоторые правила ранее введенного так называемого мягкого локдауна.
Напомним, правительство Болгарии также усилило карантинные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые ограничения в связи с COVID-19 ввели и в Латвии.
Также мы писали, что Британия ослабит карантин на Рождество, несмотря на неутешительные прогнозы по COVID-19. А после 28 декабря страна снова вернется к жесткому локдауну.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Германия
коронавирус
COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
“Заткнись, курва украинская”. В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январеЕвросоюз Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирусЕвросоюз Ученые назвали четыре новых симптома COVID: на что нужно обратить вниманиеСША
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+16294 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- В Минфине уверяют, что найдут деньги на все выплаты до конца года
- В Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедками
- “Черная пятница” под Киевом: без дистанции, масок и скидок (фото)
Все новости
-
Мы не смеем позволить миру забыть это преступление – Яценюк о Голодоморе
28 ноября, 13:46
Политика
-
“Тарелка здоровья”: в Минздраве раскрыли главный секрет правильного питания
28 ноября, 13:43
Новости У24
-
“Динамо” – “Ворскла”: где смотреть матч чемпионата Украины
28 ноября, 13:37
ЧУ по футболу
-
Кубок мира по биатлону стартовал с сенсационной победы норвежца
28 ноября, 13:26
Биатлон
-
Григорий Решетник в третий раз стал папой: первое фото из роддома
28 ноября, 13:20
Шоу-бизнес
-
-
Карантин нипочем: в парке “Муромец” организовали заезды на вездеходах (фото и видео)
28 ноября, 13:16
Другие новости
-
У посольства России зажгли файеры (фото, видео)
28 ноября, 13:12
Другие новости
-
В Германии карантин могут продлить до весны
28 ноября, 13:09
Евросоюз
-
Стало известно, кто может стать министром обороны США
28 ноября, 13:07
США
-
Время не лечит: Зеленская, Вакарчук и Джамала почтили память жертв Голодомора
28 ноября, 12:50
Шоу-бизнес
-
Прогноз, расписание и результаты 9-го тура чемпионата Италии
28 ноября, 12:38
Футбол
-
С ковра на арену Цирка дю Солей: удивительный путь Тамары Ерофеевой (видео)
28 ноября, 12:38
Другие
-
Смотр красавиц в Киеве: выберите самую красивую гимнастку Европы (ФОТО)
28 ноября, 12:28
Другие
-
Музей памяти жертв Голодомора дофинансируют – Зеленский
28 ноября, 12:09
Украина
-
Коронавирус “атакует” Киев: 1739 новых заболевших
28 ноября, 12:05
Другие новости
-
“На ужин у меня была бутылка вина”: Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда
28 ноября, 11:54
Шоу-бизнес
-
Глава Минздрава Степанов выздоровел от COVID-19
28 ноября, 11:52
Украина
-
Вот это вырубил! Видео лучшего нокаута турнира MMA в Польше
-
В Киеве из автомата расстреляли Mercedes (фото)
28 ноября, 11:27
Происшествия
-
Как Украина добывала первые медали чемпионата Европы. Репортаж с турнира художниц в Киеве
28 ноября, 11:26
Другие
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня