Резня в Польше: два украинских студента получили тяжелые ранения

Трагедия произошла в Жешуве – центре Подкарпатского воеводства

В Подкарпатском воеводстве на юге Польши произошла трагедия – в результате поножовщины получили тяжелые ранения двое украинских студентов. Сейчас они находятся в реанимации.

Как сообщает Укринформ, полиция пока не задержала никого, кто может быть причастен к преступлению.

Как рассказал представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шелёнг, ранения получили парни в возрасте 21 и 19 лет. Сейчас полиция и прокуратура собирают информацию, которая позволит выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Шелёнг отметил, что на данный момент никто по этому делу не задержан, но не исключил, что это может произойти в ближайшее время.

А тем временем радиостанция RMF24 сообщает, что инцидент произошел в четверг, 26 ноября, вечером в квартире, которую снимают трое молодых украинцев. Один из них был найден без сознания в жилище, а второй со множественными ножевыми ранениями обнаружен перед домом. В квартире были явные признаки борьбы. Полиция выясняет, была драка между двумя студентами или же в ней участвовал третий, которого пока не нашли.

Напомним, 23 ноября в Польше охранник одного из супермаркетов крупнейшей в стране торговой сети Biedronka избил гражданина Украины. Однако позже выяснилось, что пострадавший был гражданином России.

Также напомним, что в Лодзинском воеводстве Польши при задержании полицией умер украинец-заробитчанин. Копы прежде чем надеть наручники, применили электрошокер. После этого 44-летнему гражданину Украины стало плохо, и он скончался.

А о ДТП, которое в Польше устроил пьяный гражданин Украины, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня