Режим Лукашенко смог устоять из-за пассивности Запада — эксперт

Большинство лидеров белорусской оппозиции находятся или в изгнании, или арестованы

Западные страны не продемонстрировали совместной эффективной политики в отношении Беларуси, из-за чего режиму Александра Лукашенко удалось удержать власть в стране. Его поддерживает Россия. С помощью силовиков Лукашенко подавляет протесты.

Об этом заявила президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова во время дискуссии Киевского форума “Східна Європа: як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?”.

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По ее словам, большинство лидеров белорусской оппозиции “находятся или в изгнании, или арестованы, или же просто боятся за свою жизнь”.

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Санкции ЕС против должностных лиц Беларуси слишком слабы, "и они не смогли изменить динамику событий в стране”, — добавила она.

По мнению эксперта, если ЕС и США не смогут послать сильный мощный сигнал о поддержке демократических сил в Беларуси, “Лукашенко будет оставаться у власти, и народ Беларуси не увидит свободы в ближайшем будущем”.

Ранее правозащитники сообщили, что в Беларуси завели почти тысячу дел против оппозиции.

По материалам: Сегодня