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Захватчик в Тбилиси арестован: видео освобождения заложников
Переговорщики сумели вывести из помещения всех, кого удерживал злоумышленник
Грузинские правоохранители освободили заложников и задержали злоумышленника, который удерживал их в помещении микрофинансовой организации в Тбилиси.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на начальника патрульной полиции страны Важу Сирадзе.
"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", – сказал он вечером 20 ноября.
Изначально захватчик удерживал девятерых заложников, однако позже переговорщикам всех их удалось освободить. В результате произошедшего никто не пострадал.
По материалам: Сегодня