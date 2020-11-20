Захватчик в Тбилиси арестован: видео освобождения заложников

Переговорщики сумели вывести из помещения всех, кого удерживал злоумышленник

Грузинские правоохранители освободили заложников и задержали злоумышленника, который удерживал их в помещении микрофинансовой организации в Тбилиси.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на начальника патрульной полиции страны Важу Сирадзе.

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", – сказал он вечером 20 ноября.

Изначально захватчик удерживал девятерых заложников, однако позже переговорщикам всех их удалось освободить. В результате произошедшего никто не пострадал.

По материалам: Сегодня