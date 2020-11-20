В мире

Захватчик в Тбилиси арестован: видео освобождения заложников

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Переговорщики сумели вывести из помещения всех, кого удерживал злоумышленник

Грузинские правоохранители освободили заложников и задержали злоумышленника, который удерживал их в помещении микрофинансовой организации в Тбилиси.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на начальника патрульной полиции страны Важу Сирадзе.

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", – сказал он вечером 20 ноября.

Изначально захватчик удерживал девятерых заложников, однако позже переговорщикам всех их удалось освободить. В результате произошедшего никто не пострадал.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of «Желтое» предупреждение: на западе Украины ожидается гололедица на дорогах

«Желтое» предупреждение: на западе Украины ожидается гололедица на дорогах

1 час ago
Photo of Пятов об отмене матча со Швейцарией: все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях

Пятов об отмене матча со Швейцарией: все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях

1 час ago
Photo of Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти

Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти

2 часа ago
Photo of Зеленский настаивает: решение для решения кризиса с КСУ надо искать активнее

Зеленский настаивает: решение для решения кризиса с КСУ надо искать активнее

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button