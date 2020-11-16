В Канаде создали прибор, который помогает быстро протрезветь (фото)

ClearMate помогает в течение получаса

В Канаде в Университете сети здоровья (UHN) разработали метод быстрого выведения алкоголя из организма с помощью гипервентиляции легких, создав для этого специальное приспособление под названием ClearMate.

Об этом сообщается на сайте университета.

Принцип, лежащий в основе разработанного командой ученых во главе с доктором Джозефом Фишером прибора состоит в том, чтобы просто задействовать легкие для выдоха алкоголя.

Ученые выяснили, что чем тяжелее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма, а гипервентиляция действительно выводит алкоголь по крайней мере в три раза быстрее, чем когда это происходит только через печень, как обычно.

В то же время, по словам Фишера, нельзя просто начать быстрее дышать, чтобы протрезветь – в этом случае можно сразу потерять сознание из-за резкой потери углекислого газа. Поэтому созданное устройство состоит из маски и насоса, с помощью которых в организм поступает смесь кислорода и углекислого газа, что вызывает ускоренное дыхание, но помогает не потерять сознание.

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Проверив изобретение на пяти добровольцах, ученые пришли к выводу, что использование его в течение получаса позволяет протрезветь в три раза быстрее, чем это происходит обычно.

"Это очень простое, низкотехнологичное устройство, которое можно изготовить в любой точке мира: не требуется электроники, компьютеров или фильтров. Необъяснимо, почему мы не пробовали это несколько десятилетий назад", – говорит Фишер.

Ученые считают, что ClearMate прежде всего пригодится при оказании неотложной помощи при острых отравлениях алкоголем или метиловым спиртом.

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