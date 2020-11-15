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В Молдове стартовал второй тур выборов: Додон или Санду

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Кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей

Сегодня, 15 ноября, в Республике Молдова начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки закроются в 21:00.

Об этом сообщает News Maker.

На пост главы государства во втором туре претендуют действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.

Согласно Кодексу о выборах, для того чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

Напомним, Майя Санду в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказала, что сделает в первую очередь, если станет президентом Молдовы.

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