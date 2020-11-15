В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе

Продукт привезли из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии

В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила COVID-19 на говядине и на упаковках для мясных продуктов, импортируемых из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.

Об этом сообщает Reuters.

Так, входящими портами для загрязненных пищевых продуктов были таможни Яньшань в Шанхае и внешние портовые таможни.

Более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с мясом с COVID-19, сдали анализы и получили отрицательные результаты тестов.

Власти Китая обнаружили коронавирус в городе Ухань на говядине из Бразилии и на говядине из Аргентины в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Также в Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань в центральном Китае. – Ред.) обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Образцы, которые дали положительные результаты, были получены с 24-тонной партии замороженной свинины, которая была отправлена ​​из холодильной камеры в порту Циндао на склад для рынка в городе Чжэнчжоу.

Напомним, в Китае в обнаружили коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Эксперты говорят, что это первый подобный случай.

Ранее ученые сообщили, что люди с группой крови O (I) меньше других подвержены риску заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Китай

мясо

коронавирус

пандемия

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны 7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны Баку показал видео из Шуши, а в “столице” Карабаха признали потерю важного городаДругие страны “Как будто метро построили”: Лукашенко объявил Беларусь ядерной державойДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+10681 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Местные выборы 2020: Во втором туре голосует еще меньше избирателей, чем на первом

В Харькове выпал первый снег: видео

Сетевые магазины и кафе: самые злостные нарушители карантина выходного дня на Киевщине

Все новости

Карантин выходного дня: у Авакова отчитались о количестве нарушений

15 ноября, 14:55

Новости У24

Местные выборы 2020: Во втором туре голосует еще меньше избирателей, чем на первом 15 ноября, 14:48

Украина

Хэмилтон расплакался, сравнявшись с Шумахером. Он досрочно стал чемпионом Формулы-1 15 ноября, 14:30

Формула-1

TARABAROVA впервые показала двухмесячную дочку (фото) 15 ноября, 14:29

Шоу-бизнес

“Люди желают смерти”: Зинченко пожаловался на неадекватных фанов после матча с Германией 15 ноября, 14:23

Футбол



Местные выборы в Одессе: избирателей не пускали на участок 15 ноября, 14:10

Украина

В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе 15 ноября, 14:01

Другие страны

ДТП на Одесской трассе: один человек умер мгновенно, второй — в больнице 15 ноября, 13:59

Одесса

Невероятное достижение! За украинскую молодежку сыграл 16-летний футболист 15 ноября, 13:51

Футбол

Бывший тренер “Шахтера” отказался возглавить украинскую команду 15 ноября, 13:39

ЧУ по футболу

Светошумовые гранаты для разгона и жесткие задержания: что сейчас происходит в Минске (фото, видео) 15 ноября, 13:21

Другие страны

Гарри Стайлс стал первым мужчиной на обложке американского Vogue: горячие фото 15 ноября, 13:15

Стиль

В Киеве демонтировали псевдолабораторию, где проводилось ПЦР-тестирование на коронавирус 15 ноября, 13:15

Украина

Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за сборную. А кто лидирует? 15 ноября, 13:13

Футбол

15 ноября, 13:02 Локдаун выходного дня: как церкви выполняют карантинные требования (фото, видео) Подробности

У коронавируса нет выходных: более тысячи умерших за неделю (инфографика) 15 ноября, 12:54

Украина

Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 15 ноября 15 ноября, 12:45

Футбол

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в “Короне” 15 ноября, 12:32

Шоу-бизнес

Зинченко играл против Германии с травмой и привез два мяча 15 ноября, 12:29

Футбол

С металлоискателями и пистолетом: в зоне ЧАЭС задержали сталкеров 15 ноября, 12:13

Происшествия и криминал

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня