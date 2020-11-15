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В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе

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Продукт привезли из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии

В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила COVID-19 на говядине и на упаковках для мясных продуктов, импортируемых из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.

Об этом сообщает Reuters.

Так, входящими портами для загрязненных пищевых продуктов были таможни Яньшань в Шанхае и внешние портовые таможни.

Более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с мясом с COVID-19, сдали анализы и получили отрицательные результаты тестов.

Власти Китая обнаружили коронавирус в городе Ухань на говядине из Бразилии и на говядине из Аргентины в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Также в Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань в центральном Китае. – Ред.) обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Образцы, которые дали положительные результаты, были получены с 24-тонной партии замороженной свинины, которая была отправлена ​​из холодильной камеры в порту Циндао на склад для рынка в городе Чжэнчжоу.

Напомним, в Китае в обнаружили коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Эксперты говорят, что это первый подобный случай.

Ранее ученые сообщили, что люди с группой крови O (I) меньше других подвержены риску заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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