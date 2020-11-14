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Готовил покушение на премьер-министра: в Армении арестовали экс-главу спецслужбы

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Артура Ванецяна обвинили в намерении узурпировать власть в стране

Готовил покушение на премьер-министра: в Армении арестовали экс-главу спецслужбы

В Ереване заключили под стражу лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян в Facebook.

По ее словам, правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе партии "Родина". Саакян утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Она уточнила, что подзащитный был арестован по двум подозрениям:

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  • узурпировать власть в стране;
  • подготовить убийство Пашиняна.

Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

"Это позорное политическое преследование направлено на то, чтобы всячески цепляться за властные кресла, прекращая антиправительственные протесты и передавая родину врагу", — подчеркнула адвокат Ванецяна.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему не ушел в отставку.
Ранее протестующие в Армении ограбили резиденцию Пашиняна: трое арестованы.

По материалам: Сегодня

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