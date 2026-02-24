Графік відключення світла у Київській області на 24 лютого: скільки буде електроенергії

Ситуація з електропостачанням у Київська область станом на 24 лютого залишається контрольованою та залежить від поточного балансу в енергосистемі України.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційною інформацією операторів системи розподілу та енергетичних компаній, планові стабілізаційні відключення в регіоні на цю дату не запроваджуються, якщо не виникне різкого дефіциту потужності або аварійних ситуацій.

Водночас споживачів заздалегідь попереджають, що енергосистема працює в умовах підвищеного навантаження, а тому рішення можуть змінюватися оперативно залежно від обсягів споживання та технічного стану мереж.

Енергетики наголошують, що ключовими чинниками, які впливають на наявність електроенергії, залишаються погодні умови, рівень споживання у пікові години, а також загальна ситуація на генеруючих об’єктах.

У разі потреби застосування обмежень інформація публікується виключно через офіційні канали обленерго та місцевих органів влади. Саме такі джерела вважаються єдино достовірними, а поширення неофіційних «графіків» у соціальних мережах не відповідає реальному стану речей.

Жителів Київської області закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на мережу.

Такий підхід дозволяє уникнути жорстких обмежень і підтримувати стабільність електропостачання навіть у складних умовах. Оператори системи розподілу підкреслюють, що енергетична дисципліна споживачів безпосередньо впливає на кількість годин зі світлом у кожному населеному пункті.

