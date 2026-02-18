Технологии

Графік відключення світла у Київській області на 18 лютого: скільки буде електроенергії

Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Графік відключення електроенергії у Київській області на 18 лютого формується з урахуванням поточного балансу виробництва та споживання електроенергії, а також технічного стану мереж.

Про це повідомляє «ПЛ».

Рішення щодо застосування обмежень ухвалюються на підставі рекомендацій оператора системи передачі та реалізуються регіональними компаніями-розподільниками. У Київській області відключення здійснюються за принципом черг, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження та уникати критичних перевантажень окремих ділянок мережі.

За офіційними роз’ясненнями ДТЕК, навіть за наявності попередньо оприлюднених графіків можливі оперативні зміни, пов’язані з аварійними ситуаціями, погодними умовами або різкими коливаннями споживання.

Саме тому мешканцям регіону рекомендується не розглядати графіки як абсолютно фіксовані та планувати побутові процеси з урахуванням можливих коригувань.

Такий підхід дозволяє підвищити гнучкість роботи енергосистеми та зберігати стабільність електропостачання для критичної інфраструктури, бізнесу та населення в умовах підвищеного навантаження на енергетичний сектор.

Тим часом досі актуальним може бути графік відключення світла у Дніпропетровській області на 16 лютого.

