Які комп’ютерні ігри добре розвивають підлітковий мозок: наукове дослідження

Останні наукові роботи в галузі нейропсихології свідчать, що помірне використання відеоігор може мати позитивний вплив на когнітивний розвиток підлітків.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідження, проведене міжнародною групою вчених, показало, що молоді люди, які регулярно грають у складні стратегії, головоломки чи симулятори, демонструють кращі результати у тестах на просторову уяву, реакцію та логічне мислення.

Це підтверджують і дані з відкритих наукових публікацій, які вказують: правильний вибір ігрового контенту здатен тренувати увагу та швидкість ухвалення рішень.

Науковці зазначають, що ключовим фактором є не кількість часу, проведеного перед екраном, а якість ігрового процесу. Ігри, які вимагають планування, стратегії та взаємодії з командою, активізують ділянки мозку, пов’язані з аналітичним мисленням.

Водночас надмірне захоплення безконтрольними шутерами чи соціальними симуляторами може мати зворотний ефект — зниження концентрації уваги та емоційне виснаження.

Фахівці радять батькам не забороняти ігри повністю, а натомість формувати свідомий підхід до вибору контенту. Оптимальний час гри для підлітків — до двох годин на день, бажано з освітнім або розвивальним елементом.

Таким чином, сучасні відеоігри, при розумному використанні, можуть стати не лише розвагою, а й інструментом розвитку — тренером для мозку, який допомагає підліткам навчатися мислити стратегічно, швидко адаптуватися до змін і краще працювати з інформацією у цифровому світі.

