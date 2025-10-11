Чи працює астрологія: вчені дійшли нового висновку

У 2025 році міжнародна група дослідників із Манчестерського університету та Уппсальського університету провела масштабний метааналіз понад двох сотень наукових робіт, що стосуються астрології.

Про це повідомляє «ПЛ».

Підсумки виявилися однозначними: науково підтвердженого впливу положення зірок та планет на особистість, долю чи поведінку людини не існує. Вчені відзначають, що більшість астрологічних прогнозів базується на загальних фразах, які підходять для будь-кого. Це явище має назву «ефект Барнума» і добре відоме в психології.

Попри відсутність емпіричних доказів, популярність астрології не знижується. Згідно з опитуваннями YouGov, близько третини молодих європейців регулярно читають гороскопи.

Науковці пояснюють це тим, що для багатьох людей астрологія виконує важливу психологічну функцію. Вона допомагає зменшити тривогу, створює ілюзію контролю над майбутнім і дає прості відповіді на складні життєві питання.

У підсумку експерти роблять висновок: астрологія не може вважатися наукою і не здатна прогнозувати майбутнє. Проте вона працює як інструмент саморефлексії та емоційної підтримки. Для сучасної людини це радше спосіб знайти баланс і впевненість, ніж метод отримання об’єктивних знань.

На цьому фоні є актуальний астропрогноз для всіх знаків зодіаку на вихідні, 4-5 жовтня.