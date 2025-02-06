Вчені розкрили таємницю найстарішої планети: чим вона особлива

Завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба астрономам вдалося розгадати давню таємницю виникнення планет у ранньому Всесвіті.

Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Live Science.

Ця загадка виникла понад 20 років тому, коли телескоп Габбл виявив найдавнішу з відомих планет, вік якої суперечив уявленням учених про можливість її формування в той період історії космосу.

Зірки народжуються з гігантських газових хмар, а газ і пил, що залишилися після їхнього формування, утворюють протопланетний диск, у якому виникають планети. Однак астрономи вважали, що в ранньому Всесвіті планети не могли існувати, оскільки протопланетні диски не містили достатньої кількості важких елементів, таких як вуглець і залізо.

Ці елементи формуються всередині зірок і вивільняються під час їхньої загибелі, а їхня нестача в стародавніх дисках, як вважали, призводила до їхнього швидкого розсіювання, не залишаючи шансів для формування планет. У 2003 році космічний телескоп Габбл виявив масивну екзопланету PSR B1620-26b у кульовому скупченні M4, розташованому в 5600 світлових роках від Землі.

Ці найдавніші зоряні скупчення майже позбавлені важких елементів, що, на думку астрономів, виключало можливість утворення планет. Однак з’ясувалося, що газовий гігант PSR B1620-26b існує вже близько 13 млрд років, що ставить під сумнів колишні теорії про неможливість формування планет у ранньому Всесвіті.

Щоб вивчити умови в ранньому Всесвіті, вчені досліджують об’єкти, схожі на найдавніші галактики. Одним із таких є зоряне скупчення NGC 346 у Малій Магеллановій Хмарі. Воно майже повністю складається з водню і гелію, з мінімальним вмістом важких елементів, що робить його цінним аналогом перших космічних структур.

Спочатку вчені спостерігали за NGC 346 за допомогою телескопа Хаббл і виявили, що протопланетні диски навколо зірок можуть існувати 20-30 млн років — у 10 разів довше, ніж передбачали теорії.

Щоб уточнити дані, вчені використовували телескоп Вебб, який підтвердив, що навіть у середовищі з низьким вмістом важких елементів протопланетні диски можуть зберігатися досить довго для утворення планет.

Таким чином, загадка найдавніших планет була розгадана: їхнє існування виявилося можливим завдяки особливостям протопланетних дисків у ранньому Всесвіті. Вчені припускають, що відсутність важких елементів уповільнювала розсіювання диска зоряним випромінюванням, даючи планетам час для формування. Крім того, масивні молекулярні хмари могли створювати більші диски, здатні зберігатися довше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені розкрили секрет легендарного металу з Атлантиди: чи дійсно він міфічний.