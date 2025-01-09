Вчені розкрили секрет легендарного металу з Атлантиди: чи дійсно він міфічний

Стародавні записи описують особливий і цінний метал, який упродовж століть полонив уяву вчених і дослідників — орихалк.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на IFLScience.

Колись його вважали міфічним, проте тепер його існування вдалося підтвердити, адже в Середземному морі знайшли затонулий корабель із цим металом.

Назва «оріхалк» походить від давньогрецьких слів, що означають «гірська мідь». Цей загадковий метал уперше згадується в працях Платона, який у своєму діалозі «Критій» описав Атлантиду як місто зі спорудами, вкритими орихалком, що випромінює яскраве «червоне світло». Платон стверджував, що цей метал був настільки цінним, що поступався лише золоту. Також орихалк згадується в текстах Цицерона і Плінія Старшого.

Тривалий час учені припускали, що оріхалк був ранньою формою латуні — сплаву міді та цинку. Однак його точна природа залишалася загадкою аж до сучасних досліджень. У 2014 році біля узбережжя Гели, Сицилія, водолази виявили 40 злитків орихалка в місці стародавньої корабельної аварії. Пізніше, у 2016 році, неподалік було знайдено ще 47 злитків.

Додаткові дані про склад орихалка надали дослідження давньоримських монет. Більшість із них були виготовлені із золота, срібла, бронзи або міді. Однак 2019 року вчені, застосувавши сканування електронним мікроскопом, встановили, що деякі монети, викарбувані після реформ Августа і Нерона, містили до 30% цинку. Цей сплав нагадував описи оріхалка.

Сучасні дослідження показують, що орихалк не був унікальним металом, а терміном, що позначав різні мідно-цинкові сплави. Їхній склад варіювався залежно від часу і місця виробництва. Історик хімії Ерл Редкліфф Кейлі 1964 року пояснив, що орихалк являє собою клас сплавів, який відрізняється від сучасної латуні.

Ці відкриття поєднують міфи з реальністю, демонструючи, як стародавні цивілізації освоювали металургію. Вчені продовжують вивчати цей загадковий метал, розкриваючи таємниці майстерності та винахідливості стародавніх суспільств. Навіть найнеймовірніші легенди, як виявилося, можуть містити частку істини.

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