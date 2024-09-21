Секретний код азбуки Морзе в Hamster Kombat 21-22 вересня

Сьогодні у грі відкрився новий шифр азбуки Морзе, який дозволяяє гравцям отримати 1 млн монет для розвитку віртуальної біржі. Первая Лента розповідає, яке кодове слово потрібно вводити у грі 21-22 вересня.

Активація режиму азбуки Морзе

Відкрийте Telegram і зайдіть у гру Hamster Kombat.

Натисніть кнопку «Щоденний шифр», яку ви знайдете у полі над хом’яком. Коли рамка навколо тваринки загориться червоним кольором, це означатиме активацію режиму і ви можете розпочинати введення.

Кожна буква в азбуці Морзе – це комбінація крапок (•) та тире (-). У грі крапка (•) вводиться коротким кліком, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд. Між буквами рекомендують робити паузи 1-2 секунди для кращої точності.

Секретний код на 21-22 вересня

Перший сезон Hamster Kombat завершився 20 вересня о 18:00. Платформа зафіксує прогрес гравців. Наразі нового секретного шифру очікувати не варто.

Читайте також: Apple зробила важливе попередження усім власникам iPhone

Що вам потрібно знати про шифр азбуки Морзе

Всі букви, які ви введете правильно, будуть з’являтися в полі над хом’яком.

Якщо з першого разу ввести секретний код не вийшло, не варто засмучуватись. Кількість спроб немобмежена, тому розпочинайте введення слова з першої букви.

Після виконання завдання на екрані має з’явитися сповіщення з підтвердженням успішного введення з пропозицією забрати бонус – 1 млн монет.

Варто пам’ятати, що секретний шифр змінюється щоденно о 22:00 за київським часом, тому у вас є 24 години, щоб скористатись актуальним кодом.

Інші проєкти

Вже з’явилось багато схожих проєктів, які надають можливість заробітку криптовалюти без вкладень. Серед найбільш популярних аналогів Hamster Kombat:

Лістинг Hamster Kombat

Довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR повинен відбутися 26 вересня.

Вам варто підготуватися до цієї події. Якщо ви ще не зареєструвались на біржах, які допоможуть вам вивести зароблені гроші, у вас ще є час, щоб це зробити. Зверніть увагу на такі платформи:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про ще одну гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.