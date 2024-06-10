Blum Crypto Bot: нова гра-«тапалка», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень
Blum Crypto – це інноваційний проєкт, створений у формі міні-додатку у популярному месенджері Telegram, в якому розробники об'єднали централізовані та децентралізовані біржі.
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Первая Лента розповідає про основні характеристики Blum, його перспективи та способи заробітку токенів.
Що відомо про Blum Crypto Bot
Blum Crypto Bot – це гібридна торгова платформа, що надає можливість користувачам фармити токени $BP через Blum Points. Проєкт створений за підтримки колишніх керівників Binance для СНД та Азії, таких як Володимир Смеркіс та Гліб Костарєв. В майбутньому розробники планують запустити мобільний застосунок, але вже зараз користувачі отримали можливість фармити токени через бота в Telegram.
Коли був створений проєкт
Blum Crypto був запущений трохи більше місяця назад, але вже зміг завоювати увагу широкої аудиторії завдяки своїй інноваційній моделі CEX/DEX. Зараз у Blum є 2 000 000 активних користувачів у Telegram.
Цілі та переваги проєкту
Розробники Blum прагнуть спростити процес торгівлі криптовалютами і надати користувачам доступ до нових токенів до їх офіційного лістингу. Основними перевагами проєкту є:
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Проєкт розробляється з урахуванням зручності користувачів, що значно спрощує процес торгівлі та фармінгу токенів.
- Торгівля з власних гаманців. Користувачі мають можливість торгувати безпосередньо зі своїх гаманців, таких як MetaMask і Trust Wallet, що забезпечує додаткову безпеку та зручність.
- Підтримка багатьох блокчейн-мереж. Blum підтримує такі мережі як Ethereum, Solana, BNB та багато інших, що дозволяє користувачам працювати з різними криптовалютами в одному застосунку.
Скільки коштує Blum
Наразі вартість Blum залишається невідомою, оскільки лістинг ще не відбувся. Однак існує кілька факторів, які можуть вплинути на ціну токенів у майбутньому:
- Підтримка великих гравців ринку таких, як Binance.
- Постійне оновлення функціоналу та впровадження нових можливостей.
- Активне співтовариство користувачів.
Останні оновлення Blum Bot
Розробники проєкту не стоять на місці і постійно оновлюють та покращують свій функціонал. Нещодавно вони запустити Drop Game, яка дозволяє користувачам отримати додаткові токени $BP, просто натискаючи на зелені сніжинки протягом 30 секунд. Щоб стати учасником гри, потрібні алмази (Game Pass), які надаються користувачам, які запрошують друзів та щоденно заходять у бот.
Щоденні нагороди
Щодня користувачі отримують додаткові токени $BP і алмази за вхід у додаток:
- 1 день – 10 BP і 5 алмазів.
- 2 день – 20 BP і 2 алмази.
- 3 день – 30 BP і 3 алмази.
- 4 день – 40 BP і 4 алмази.
- 5 день – 50 BP і 5 алмазів.
- 6 день – 60 BP і 6 алмазів.
- 7 день – 70 BP і 7 алмазів.
Регулярний вхід у бот допомагає накопичувати токени та алмази, які можна використати для участі у грі та фармінгу додаткових монет.
Де буде лістинг Blum Bot
За попередньою інформацією, токени Blum будуть доступні на кількох великих біржах. Лістинг може суттєво вплинути на ринок і надати користувачам нові можливості для торгівлі. Потенційні біржі для лістингу Blum включають:
Лістинг на цих біржах може значно підвищити доступність і ліквідність токенів Blum, що своєю чергою позитивно вплине на їх вартість.
Як збільшити заробіток у Blum
Є кілька способів збільшити кількість монет Blum. Одним з найефективніших методів вважається використання сервісів для просування в соціальних мережах. Наприклад, ви можете купити підписників у Telegram бот через SmoService. Це допоможе вам швидше набирати рефералів і збільшувати дохід від фармінгу.
Виконання простих завдань, наприклад, підписатись на Telegram-канали, також дозволяє заробити додаткові поінти.
Які перспективи Blum
Розробники Blum намагаються розширити функціонал та покращити користувацький досвід. В офіційній дорожній карті проєкту вказані наступні етапи розвитку:
- Другий квартал 2024 року. Завершення розробки гри Drop Game, запуск публічної версії, впровадження нових функцій, таких як баланси, гаманці, обміни та таблиці лідерів.
- Третій квартал 2024 року. Впровадження MPC Wallet, запуск торгівлі деривативами (Perps), вихід додатка в App Store і Google Play.
- Четвертий квартал 2024 року. Розширення доступності платформи, запуск веб-версії Blum.
Ці плани демонструють серйозні наміри команди щодо розвитку проєкту та надання користувачам нових можливостей.
Blum Crypto Bot з впевненістю можна назвати перспективним проєктом з великою підтримкою та активним співтовариством. Він надає унікальні можливості для фармінгу та торгівлі криптовалютами, об’єднуючи найкращі елементи централізованих і децентралізованих бірж.
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