Blum Crypto Bot: нова гра-«тапалка», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень

Первая Лента розповідає про основні характеристики Blum, його перспективи та способи заробітку токенів.

Що відомо про Blum Crypto Bot

Blum Crypto Bot – це гібридна торгова платформа, що надає можливість користувачам фармити токени $BP через Blum Points. Проєкт створений за підтримки колишніх керівників Binance для СНД та Азії, таких як Володимир Смеркіс та Гліб Костарєв. В майбутньому розробники планують запустити мобільний застосунок, але вже зараз користувачі отримали можливість фармити токени через бота в Telegram.

Коли був створений проєкт

Blum Crypto був запущений трохи більше місяця назад, але вже зміг завоювати увагу широкої аудиторії завдяки своїй інноваційній моделі CEX/DEX. Зараз у Blum є 2 000 000 активних користувачів у Telegram.

Цілі та переваги проєкту

Розробники Blum прагнуть спростити процес торгівлі криптовалютами і надати користувачам доступ до нових токенів до їх офіційного лістингу. Основними перевагами проєкту є:

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Проєкт розробляється з урахуванням зручності користувачів, що значно спрощує процес торгівлі та фармінгу токенів.

Проєкт розробляється з урахуванням зручності користувачів, що значно спрощує процес торгівлі та фармінгу токенів. Торгівля з власних гаманців. Користувачі мають можливість торгувати безпосередньо зі своїх гаманців, таких як MetaMask і Trust Wallet, що забезпечує додаткову безпеку та зручність.

Користувачі мають можливість торгувати безпосередньо зі своїх гаманців, таких як MetaMask і Trust Wallet, що забезпечує додаткову безпеку та зручність. Підтримка багатьох блокчейн-мереж. Blum підтримує такі мережі як Ethereum, Solana, BNB та багато інших, що дозволяє користувачам працювати з різними криптовалютами в одному застосунку.

Скільки коштує Blum

Наразі вартість Blum залишається невідомою, оскільки лістинг ще не відбувся. Однак існує кілька факторів, які можуть вплинути на ціну токенів у майбутньому:

Підтримка великих гравців ринку таких, як Binance.

Постійне оновлення функціоналу та впровадження нових можливостей.

Активне співтовариство користувачів.

Останні оновлення Blum Bot

Розробники проєкту не стоять на місці і постійно оновлюють та покращують свій функціонал. Нещодавно вони запустити Drop Game, яка дозволяє користувачам отримати додаткові токени $BP, просто натискаючи на зелені сніжинки протягом 30 секунд. Щоб стати учасником гри, потрібні алмази (Game Pass), які надаються користувачам, які запрошують друзів та щоденно заходять у бот.

Щоденні нагороди

Щодня користувачі отримують додаткові токени $BP і алмази за вхід у додаток:

1 день – 10 BP і 5 алмазів.

2 день – 20 BP і 2 алмази.

3 день – 30 BP і 3 алмази.

4 день – 40 BP і 4 алмази.

5 день – 50 BP і 5 алмазів.

6 день – 60 BP і 6 алмазів.

7 день – 70 BP і 7 алмазів.

Регулярний вхід у бот допомагає накопичувати токени та алмази, які можна використати для участі у грі та фармінгу додаткових монет.

Де буде лістинг Blum Bot

За попередньою інформацією, токени Blum будуть доступні на кількох великих біржах. Лістинг може суттєво вплинути на ринок і надати користувачам нові можливості для торгівлі. Потенційні біржі для лістингу Blum включають:

Лістинг на цих біржах може значно підвищити доступність і ліквідність токенів Blum, що своєю чергою позитивно вплине на їх вартість.

Як збільшити заробіток у Blum

Є кілька способів збільшити кількість монет Blum. Одним з найефективніших методів вважається використання сервісів для просування в соціальних мережах. Наприклад, ви можете купити підписників у Telegram бот через SmoService. Це допоможе вам швидше набирати рефералів і збільшувати дохід від фармінгу.

Виконання простих завдань, наприклад, підписатись на Telegram-канали, також дозволяє заробити додаткові поінти.

Які перспективи Blum

Розробники Blum намагаються розширити функціонал та покращити користувацький досвід. В офіційній дорожній карті проєкту вказані наступні етапи розвитку:

Другий квартал 2024 року . Завершення розробки гри Drop Game, запуск публічної версії, впровадження нових функцій, таких як баланси, гаманці, обміни та таблиці лідерів.

. Завершення розробки гри Drop Game, запуск публічної версії, впровадження нових функцій, таких як баланси, гаманці, обміни та таблиці лідерів. Третій квартал 2024 року. Впровадження MPC Wallet, запуск торгівлі деривативами (Perps), вихід додатка в App Store і Google Play.

Впровадження MPC Wallet, запуск торгівлі деривативами (Perps), вихід додатка в App Store і Google Play. Четвертий квартал 2024 року. Розширення доступності платформи, запуск веб-версії Blum.

Ці плани демонструють серйозні наміри команди щодо розвитку проєкту та надання користувачам нових можливостей.

Blum Crypto Bot з впевненістю можна назвати перспективним проєктом з великою підтримкою та активним співтовариством. Він надає унікальні можливості для фармінгу та торгівлі криптовалютами, об’єднуючи найкращі елементи централізованих і децентралізованих бірж.

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