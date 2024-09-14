Apple зробила важливе попередження щодо блокування iPhone: що відомо

Це стосуватиметься тих пристроїв, на яких встановлені деталі з викрадених пристроїв.

Зазначається, що такі деталі можуть бути встановлені у девайсі під час його ремонту. Якщо компанія виявить крадені деталі на iPhont, пристрій заблокують, і власник не зможе його використовувати.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на видання 9to5Mac.

Повідомляється, що у новій, 18-й, версії операційної системи для iPhone вбудовано функцію для блокування смартфонів із «нерідними» деталями. Йдеться саме про ті деталі, які були встановлені під час ремонту. Якщо вони були взяті із викрадених або загублених смартфонів, то iOS 18 їх виявить і пристрій буде заблоковано.

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До облікового запису користувача iPhone тепер будуть «прив’язані» серійні номери комплектуючих, що входять до його девайсу. А саме: номери камер, акумулятора, екрана.

Видання зазначає, що якщо під час увімкнення відремонтованого пристрою операційна система виявить, що нову деталь було отримано з iPhone, в якого було ввімкнено функції Activation Lock або Lost Mode, користувач буде змушений ввести пароль для її розблокування.

За повідомленнями компанії, нова операційна система iOS 18 стане доступною вже з 16 вересня 2024 року.

Раніше ПЛ писала про те, чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників.