Новий секретний шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 12-13 вересня

Сьогодні у грі відкрився новий код азбуки Морзе, який допоможе гравцям отримати 1 млн монет для покращення віртуальної біржі. Первая Лента розповідає, яке секретне слово потрібно вводити у грі 12-13 вересня.

Як активувати режим азбуки Морзе

Відкрийте Telegram і зайдіть у міні-застосунок Hamster Kombat.

Натисніть кнопку «Щоденний шифр», яку ви побачите у полі над хом’яком. Коли рамка навколо тваринки стане червонною, це означатиме активацію режиму і ви можете розпочинати введення.

Кожна буква в азбуці Морзе закодована за допомогою крапок (•) та тире (-). У грі крапка (•) вводиться коротким кліком, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд. Між буквами рекомендують робити паузи 1-2 секунди для кращої точності.

Секретний код на 12-13 вересня (з’явиться тут після 22:00 12 вересня)

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Що вам потрібно знати про шифр азбуки Морзе

Всі букви, які будуть введені правильно, з’являтимуться в полі над хом’яком.

Якщо з першого разу ввести кодове слово не вийшло, не варто панікувати. Кількість спроб немобмежена, тому розпочнайте введення слова з першої букви.

Після виконання завдання на екрані ви повинні побачити сповіщення з підтвердженням успішного введення і пропозицією забрати бонус – 1 млн монет.

Варто пам’ятати, що секретний шифр оновлюється щоденно о 22:00 за київським часом, тому у вас є 24 години, щоб скористатись актуальним кодом.

Схожі проєкти

Ви могли не знати, але з’явилось вже багато схожих проєктів, які надають можливість заробітку криптовалюти без вкладень. Найбільш популярними аналогами Hamster Kombat є:

Лістинг Hamster Kombat

Довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR заплановано на 26 вересня.

Вам варто підготуватися до цієї події. Якщо ви ще не зареєструвались на біржах, які допоможуть вам вивести зароблені гроші, зараз саме час, щоб це зробити.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про ще одну гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.