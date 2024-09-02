Apple зробила важливе попередження усім власникам iPhone: про що йдеться

Оновлену інформацію вони розмістили на своєму офіційному сайті, передає Первая Лента.

Користувачів iPhone закликали заряджати свої смартфони тільки у добре провітрюваних приміщеннях, і на пласкій поверхні, наприклад на столі або тумбі.

Apple попереджає, що зарядка iPhone в ліжку під час сну дуже ризикована. Чому?

Перегрівання . Телефон нагрівається під час зарядки. Якщо він під ковдрою або подушкою, тепло не може розсіюватися, що може призвести до опіків або навіть пожежі.

. Телефон нагрівається під час зарядки. Якщо він під ковдрою або подушкою, тепло не може розсіюватися, що може призвести до опіків або навіть пожежі. Неякісні зарядки. Використання неоригінальних зарядних пристроїв збільшує ризик пошкодження телефону та виникнення пожежі.

Використання неоригінальних зарядних пристроїв збільшує ризик пошкодження телефону та виникнення пожежі. Металеві чохли та сторонні предмети. Вони можуть перешкоджати охолодженню телефону та збільшувати ризик перегріву.

Що робити:

Заряджайте на столі. Найкраще місце для зарядки – це стіл або тумба.

Використовуйте оригінальну зарядку. Вона безпечніша і прослужить довше.

Знімайте чохол. Металевий чохол може заважати охолодженню.

Не кладіть на телефон сторонні предмети. Вони можуть перешкоджати зарядці та нагріватися.

Пам’ятайте: Ваша безпека важлива! Дотримуйтесь цих простих правил, щоб уникнути неприємностей.

Раніше ПЛ писала про те, чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників.