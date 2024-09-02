Технологии

Apple зробила важливе попередження усім власникам iPhone: про що йдеться

Компанія Apple опублікувала суворе попередження власникам смартфонів, які засинають, тримаючи свій пристрій, підключений до зарядного пристрою.

Арина Марченко Send an email 4 часа ago
0 0
IPhone на зарядці
Apple зробила важливе попередження усім власникам iPhone: про що йдеться

Оновлену інформацію вони розмістили на своєму офіційному сайті, передає Первая Лента.

Користувачів iPhone закликали заряджати свої смартфони тільки у добре провітрюваних  приміщеннях, і на пласкій поверхні, наприклад на столі або тумбі.

Apple попереджає, що зарядка iPhone в ліжку під час сну дуже ризикована. Чому?

  • Перегрівання. Телефон нагрівається під час зарядки. Якщо він під ковдрою або подушкою, тепло не може розсіюватися, що може призвести до опіків або навіть пожежі.
  • Неякісні зарядки. Використання неоригінальних зарядних пристроїв збільшує ризик пошкодження телефону та виникнення пожежі.
  • Металеві чохли та сторонні предмети. Вони можуть перешкоджати охолодженню телефону та збільшувати ризик перегріву.

Що робити:

  • Заряджайте на столі. Найкраще місце для зарядки – це стіл або тумба.
  • Використовуйте оригінальну зарядку. Вона безпечніша і прослужить довше.
  • Знімайте чохол. Металевий чохол може заважати охолодженню.
  • Не кладіть на телефон сторонні предмети. Вони можуть перешкоджати зарядці та нагріватися.

Пам’ятайте: Ваша безпека важлива! Дотримуйтесь цих простих правил, щоб уникнути неприємностей.

Раніше ПЛ писала про те, чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників.

теги
Арина Марченко Send an email 4 часа ago
0 0

Материалы по теме

Чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників

30 июля, 2024

Новий секретний шифр в Hamster Kombat 29-30 липня: як правильно ввести код в азбуці Морзе

29 июля, 2024
USB-кабелі вважаються найпопулярнішими аксесуарами, які необхідні кожному користувачеві мобільних пристроїв.

Який кабель USB-C купити, щоб не зіпсувати обладнання?

25 июля, 2024

Нові комбо карти в Hamster Kombat 24-25 липня

24 июля, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button