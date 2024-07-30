Технологии

Чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників

iPhone 17 Slim буде позиціонуватись, як новий продукт, який на 100 доларів дорожче, ніж iPhone Pro Max.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Його основною відмінністю будуть не технічні характеристики, а унікальний дизайн, не характерний для лінійки Apple iPhone. Зазначається, що Slim буде найтоншим телефоном, який коли-небудь випускала компанія.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт «Процес».

Чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників

iPhone 17 Slim матиме схожість з базовою моделлю iPhone, а вирізнятиме його наявність тільки однієї задньої камери, подібно до iPhone 8 і iPhone SE. Пристрій матиме не самий потужний процесор A19, тоді як потужнішим A19 Pro обладнані версії Pro і Pro Max.

На iPhone 17 Slim хочуть встановити 6,6-дюймовим OLED-екран і вирізом Dynamic Island, характерним для поточних iPhone, 8 Гб оперативної пам’яті, алюмінієвою рамкою і фірмовим модулем 5G. Pro отримають 12 Гб оперативки.

Раніше ПЛ писала про те, що робити, якщо смартфон перегрівається.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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