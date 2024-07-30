Чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників

Його основною відмінністю будуть не технічні характеристики, а унікальний дизайн, не характерний для лінійки Apple iPhone. Зазначається, що Slim буде найтоншим телефоном, який коли-небудь випускала компанія.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт «Процес».

Чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників

iPhone 17 Slim матиме схожість з базовою моделлю iPhone, а вирізнятиме його наявність тільки однієї задньої камери, подібно до iPhone 8 і iPhone SE. Пристрій матиме не самий потужний процесор A19, тоді як потужнішим A19 Pro обладнані версії Pro і Pro Max.

На iPhone 17 Slim хочуть встановити 6,6-дюймовим OLED-екран і вирізом Dynamic Island, характерним для поточних iPhone, 8 Гб оперативної пам’яті, алюмінієвою рамкою і фірмовим модулем 5G. Pro отримають 12 Гб оперативки.

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