Технологии

Від спеки страждають не лише люди: що робити, якщо смартфон перегрівається

В період аномальної спеки смартфони часто перегріваються і спостегірається зниження їх продуктивності.

Арина Марченко Send an email 23 часа ago
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Багато користувачів скаржаться на цю проблему, адже телефони можуть стати гарячими в руках навіть при звичайному використанні.

Перва Лента з посиланням на USA today розповідає, що робити з гаджетом, якщо батарея починає швидко нагріватися.

Як можна охолодити смартфон під час перегріву

Перш за все, якщо ви помітили, що батарея вашого смартфона почала сильно нагріватися, дайте гаджету відпочити. Покладіть його у прохолодне місце, де на нього не потраплятимуть сонячні промені. Також потрібно зняти чохол, щоб смартфон міг «дихати».

Рекомендується зменшити яскравість дисплея та вимкнути програми, які працюють у фоновому режимі. Найкраще увімкнути «режим літака», щоб багато функцій були обмежені й він зміг швидше охолонути.

Що не можна робити з смартфоном, коли він перегрівся

Не можна класти смартфон у морозилку. На перший погляд, це може здатися дуже хорошою ідеєю, але це лише нашкодить вашому мобільному пристрою. Сильні перепади температури здатнв пошкодити його внутрішні компоненти.

Також не варто занурювати телефон у воду, навіть якщо він водонепроникний. Смартфони — це техніка, яку дуже легко пошкодити, тому з нею треба поводитися дбайливо.

Найкращим способом впоратися з перегрівом телефону — це вимкнути пристрій і залишити його на 20-30 хвилин, щоб він зміг охолонути й повністю відновитися. У спеку, щоб уникнути перегріву, рекомендується використовувати свій гаджет лише за потреби.

Раніше ПЛ писала про те, чому краще не використовувати бездротову зарядку.

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Арина Марченко Send an email 23 часа ago
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