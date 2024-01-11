Ці прості секрети допоможуть фармити в 5 разів більше монет Notcoin від Telegram

Як відомо, учасниками бета-тестування стали понад 650 000 осіб, і тепер проєкт вийшов із режиму тестування. Щоб долучитися до гри, не потрібно жодних вкладень, тому ви можете приєднатися до неї просто зараз.

Що таке Notcoin, як максимально швидко фармити на ньому монети, щоб потім їх вивести і продати, і в чому особливість проєкту розповідає Первая Лента з посиланням на WomanEL.

Що таке Notcoin?

Notcoin – це гра-бот у Telegram, що швидко стає популярною. У ній ви заробляєте Notcoin, клікаючи на монету. Гравці можуть об’єднуватися в загони (Telegram-канали і чати), запрошувати друзів, виконувати завдання і підніматися по таблиці лідерів.

Notcoin – це також нова мем-монета, створена на блокчейні TON – криптовалюті від самої команди Telegram. У Telegram є мільйони користувачів по всьому світу, тому у проєкту є всі шанси роздобути холдерів. Для того, щоб переконатись у цьому, варто відвідати офіційні сторінки компанії: серед партнерів Telegram є і головні лідери крипторинку.

Які переваги Notcoin

Варто зазначити, що за короткий час Notcoin зацікавив користувачів, адже кожному хочеться почати заробляти гроші без жодних вкладень. На конференції з приводу майбутнього Notcoin представники компанії назвали приблизну ціну продажу: 100 тис. поінтів = 10 доларів.

Інша хороша новина – обліковий запис монети вже створено на CoinMarketCap, найавторитетнішому у світі сайті з відстеження цін на криптоактиви у швидкозростаючому криптовалютному просторі. Засновник Telegram, Павло Дуров, повідомив у своїх соцмережах, що сам фармить монету Notcoin, що для багатьох є гарантом надійності.

Як фармити Notcoin

Для того, щоб почати заробляти на Notcoin, вам потрібні лише ваші пальці і смартфон, на якому встановлено застосунок Telegram. Все, що вам потрібно зробити далі, це встановити бота, приєднатися до команди або грати самостійно. Клікайте на монету, ловіть ракети, використовуйте прискорювачі та виконуйте завдання.

Наразі розробники реалізували тільки функцію купівлі монет за ціною 1 не за 0,0001 долара (ця функція активується командою /buy в інтерфейсі бота), але в планах компанії надати користувачам можливість для їх продажу.

У додатку майнінг-бота головним елементом є велика кнопка, натиснувши на яку можна добувати криптовалюту Notcoin. Для нових користувачів початковий баланс становить 2500 ноткоінів.

Для початку вам потрібно поповнити свій рахунок і почати натискати на кнопку Notcoin. Як тільки ви увійдете в гру, кожне натискання приносить тільки один Notcoin, але не засмучуйтесь. Продовжуйте натискати, поки ви не витратите всю енергію. Під час цього процесу може з’явитися ракета, яку важливо не пропустити, оскільки вона значно збільшує кількість монеток, які ви отримуєте за одне натискання, не витрачаючи при цьому енергію.

У світі гри Notcoin, крім традиційного майнінгу, можна знайти безліч інших способів заробити цю унікальну віртуальну валюту. Наприклад, запросити друзів у гру. Зробити це дуже просто, а до того ж у якості винагороди ви зможете отримати гарні бонуси. Ще одним цікавим способом заробити Notcoin є прийняття участі у різних лігах. У міру того як ваші друзі просуватимуться по лігах, ви також отримуватимете бонуси. Це зроблено для того, щоб стимулювати гравців до спільної гри і суперництва.

У вкладці Earn ви можете дізнатися, як отримати ще більше монет, наприклад:

100 000 – за наявність Telegram Premium;

100 000 – за наявність TON NFT.

Як заробляти мільйони токенів на Notcoin

Секрет у тому, що вам потрібно натискати на монету з періодичністю у декілька секунд. Так, у це складно повірити, але цей метод справді дієвий: натискайте приблизно раз на 3 секунди. Далі ви помітите ракету, натисність на неї. Після чого з’явиться прискорений режим, який дає 10-секундну можливість заробляти в 5 разів більше, ніж спочатку. По максимуму використовуйте свій шанс. Виконуйте ці кроки по колу, і в результаті ви зможете легко заробити до мільйона всього за кілька хвилин.

І найголовніше, ви можете грати без жодних вкладень, тому використайте унікальну можливість, щоб спробувати. Адже все, що вам потрібно, це лише натискати по кнопці, щоб фармити монети і надалі продавати їх.

Notcoin не дарма привернув увагу користувачів по всьому світу – за ним варто спостерігати.