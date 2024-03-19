YouTube анонсував зміни на платформі: що відомо і до чого тут штучний інтелект

Таке оголошення з’явилося після того, як YouTube оновив свою політику щодо вмісту в листопаді 2023 року, щоб забезпечити прозорість під час завантаження відео зі штучним інтелектом. Платформа, що належить Google, зазначає, що вона самостійно додаватиме мітки, якщо автор під час публікації відео на делікатну тему не додасть мітку про наявність штучного інтелекту у відео.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Bibliotech.

«Сьогодні ми починаємо розгортати новий інструмент, який вимагатиме від творців інформувати, якщо контент, який вони завантажують, суттєво змінений або створений синтетично та виглядає реалістичним», — говориться у повідомленні компанії.

Також наголошується на тому, що процес розкриття інформації додадуть до робочого процесу завантаження відео, що допоможе творцям легко включати мітку.

Цей новий розділ під назвою «Змінений вміст» ставить три питання:

Чи змушує відео людину сказати або зробити те, що вона не говорила або не робила?

Чи змінює воно кадри реальної події чи місця?

Чи має воно реалістичну сцену, яка насправді не відбувається?

Якщо відео містить будь-який із цих елементів, їх слід позначити «Так», YouTube автоматично додасть мітку в описі завантаженого відео.

Мітку буде додано в новий розділ опису під назвою «Як було створено цей вміст», де буде зазначено «Змінений або синтетичний вміст – звук або зображення було значно відредаговано або згенеровано цифровим способом».

Нові мітки відображатимуться як у довгоформатних відео, так і в коротких відео. Короткі відео також матимуть помітніший тег над назвою каналу. У YouTube повідомили, що глядачі спочатку побачать мітки в додатках для Android та iOS, а згодом будуть додані до веб-інтерфейсу та телевізора. Для творців робочий процес спочатку з’явиться у веб-інтерфейсі.

Яке покарання чекає порушників

Відмова від розкриття контенту, створеного штучним інтелектом, буде каратися. YouTube підкреслює, що поки творці мають час для ознайомлення з цими новими вимогами, але згодом буде запроваджено покарання, зокрема видалення вмісту, призупинення участі в Партнерській програмі YouTube тощо.

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