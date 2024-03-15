У Китаї випустили фейкові AirPods: як вони виглядають

Китайські конкуренти випередили Apple і налагодили випуск навушників із вбудованим екраном.

Про це пише Первая Лента з посиланням на MacRumors.

Повідомляється, що в мережі розповсюджується фото, на якому зображена точна копія AirPods Pro за одним лише винятком: на передньому боці кейса розміщено прямокутний дисплей, який активується під час відкриття кришки.

Користувачі жартома прозвали цю підробку AirPods Pro 3. Однак не виключено, що через декілька років Apple випустить щось подібне, тим паче на ринку вже є навушники з вбудованим екраном.

Зазначається, що екран повністю функціональний. Він дозволяє керувати гучністю, шумозаглушенням та іншими функціями навушників без допомоги смартфону.

Незважаючи на те, що Apple не робила жодних офіційних заяв, новинка, ймовірно, була зібрана на основі наявного патенту компанії від 2021 року.

Скільки коштують

Оптова ціна фейкових AirPods з вбудованим екраном у Китаї складає 188 юанів (близько 1 тис. грн), тим часом як оригінальні AirPods Pro можна придбати за 8-9 тис. грн.

Як відомо, у цьому році Apple збирається випустити три моделі AirPods. Серед них AirPods Max з USB-C і дві моделі AirPods 4 із активним шумозаглушенням і без.

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