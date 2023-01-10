«Байрактар» с вертикальным взлетом успешно прошел летные испытания

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10.01.2023 18:49

Укринформ

Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Bayraktar успешно прошел лётные испытания.

Об этом технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«8000 футів оперативна висота польоту», — написав Байрактар.

🛫✈️🛬 #BayraktarDİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu ✅

🛫✈️🛬 #BayraktarVTOL 8000 feet Operational Altitude Flight ✅#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6ynFto3BbU

— BAYKAR (@BaykarTech) January 9, 2023

"8000 футов оперативная высота полета", — написал Байрактар.

Как сообщалось, БПЛА вертикального взлета и посадки был анонсирован компанией Baykar Defence в 2019 году, он должен выполнять задачи по разведке и слежению.

Беспилотник оснащен четырьмя электро- и одним бензиновым двигателем. Имеет дальность полета более 150 км, может развивать максимальную скорость 80 узлов (148 км/ч), его крейсерская скорость 45-50 узлов (83-92 км/ч). Максимальная высота полета 15 тысяч футов, продолжительность полета более 12 часов. БПЛА выполняет автономные взлет и посадку, является полностью автономной системой полета, имеет функцию полуавтономного полета, может самостоятельно прокладывать маршрут движения и возвращаться.

По материалам: Укринформ