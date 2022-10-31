Инстаграм удаляет аккаунты из-за глобального сбоя
Инстаграм удаляет аккаунты из-за глобального сбоя
31.10.2022 18:01
Укринформ
В работе социальной сети Инстаграм в понедельник, 31 октября, произошел глобальный сбой, в результате которого удаляются аккаунты тысячи пользователей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.
«Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своей учетной записи Инстаграм. Мы рассматриваем этот вопрос и просим прощения за неудобства», — заявили в компании.
Отмечается, что тысячи пользователей получают сообщения о блокировке аккаунта при попытке войти в свою учетную запись.
На экране появляется сообщение: «Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года».
При этом у пользователей есть 30 дней, чтобы обжаловать решение о блокировке аккаунта в соцсети.
Читайте также: В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Также есть информация об уменьшении количества подписчиков у наиболее популярных пользователей соцсети.
Как сообщал Укринформ, в четверг, 27 октября, в работе платформ социальных сетей Фейсбук и Инстаграм компании Meta произошел масштабный сбой.
По материалам: Укринформ