Инстаграм удаляет аккаунты из-за глобального сбоя

31.10.2022 18:01

Укринформ

В работе социальной сети Инстаграм в понедельник, 31 октября, произошел глобальный сбой, в результате которого удаляются аккаунты тысячи пользователей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

«Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своей учетной записи Инстаграм. Мы рассматриваем этот вопрос и просим прощения за неудобства», — заявили в компании.

Отмечается, что тысячи пользователей получают сообщения о блокировке аккаунта при попытке войти в свою учетную запись.

На экране появляется сообщение: «Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года».

При этом у пользователей есть 30 дней, чтобы обжаловать решение о блокировке аккаунта в соцсети.

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Также есть информация об уменьшении количества подписчиков у наиболее популярных пользователей соцсети.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 27 октября, в работе платформ социальных сетей Фейсбук и Инстаграм компании Meta произошел масштабный сбой.

По материалам: Укринформ