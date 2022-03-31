Технологии

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать роспропаганду, начали исключать из реестра

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
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Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать роспропаганду, начали исключать из реестра

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать роспропаганду, начали исключать из реестра

31.03.2022 11:13

Укринформ

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Как передает Укринформ, об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает в Телеграме.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, приняла решение об исключении украинских обществ с ограниченной ответственностью "НЕТАСІСТ" и "НЕТАССІСТ" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Причиной такого решения стало невыполнение во время военного положения распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, в частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокирования вражеских доменов в Украине .

В дальнейшем будет принято решение о санкциях в отношении нарушителей. Так, возможно установление временных особенностей маршрутизации трафика, аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом и лицензий на радиочастотный ресурс, исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется Национальной комиссией.

Как сообщалось, в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. В частности, речь идет о распоряжении по противодействию пропутинской пропагандистской машине и уничтожению информационного нашествия со стороны россии.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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