Федоров дополнил перечень технологических компаний, присоединившихся к санкциям против рф

Федоров дополнил перечень технологических компаний, присоединившихся к санкциям против рф

30.03.2022 22:11

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров дополнил перечень технологических компаний, присоединившихся к санкциям против российской федерации.

Как передает Укринформ, об этом глава Минцифры сообщил в Телеграме.

Так, по данным Федорова, финансовая компания American Express приостанавливает торговые операции в россии и беларуси.

В международной платежной системе Webmoney отныне запрещены все операции с рублями.

Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.

Вскоре в россии могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют.

Компания AMD со своими картами Radeon также ушла из России.

Крупнейший кэшбек-сервис на просторах Содружества независимых государств LetyShops заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.

Ведущая зарубежная букмекерская контора Bet365 ушла с российского рынка.

Один из известнейших украинских букмекеров FavBet, по предварительной информации, начал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.

Приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян европейская платформа по обмену криптовалют BTC-Alpha.

Прекратил работу с рублями и сервис обмена криптовалют Kuna.

Компания CEX IO запретила россиянам создавать новые учетные записи.

24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

С первых дней вторжения россии в Украину США, союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами.

По материалам: Укринформ