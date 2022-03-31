Федоров дополнил перечень технологических компаний, присоединившихся к санкциям против рф
Федоров дополнил перечень технологических компаний, присоединившихся к санкциям против рф
30.03.2022 22:11
Укринформ
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров дополнил перечень технологических компаний, присоединившихся к санкциям против российской федерации.
Как передает Укринформ, об этом глава Минцифры сообщил в Телеграме.
Так, по данным Федорова, финансовая компания American Express приостанавливает торговые операции в россии и беларуси.
В международной платежной системе Webmoney отныне запрещены все операции с рублями.
Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.
Вскоре в россии могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют.
Компания AMD со своими картами Radeon также ушла из России.
Крупнейший кэшбек-сервис на просторах Содружества независимых государств LetyShops заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.
Ведущая зарубежная букмекерская контора Bet365 ушла с российского рынка.
Один из известнейших украинских букмекеров FavBet, по предварительной информации, начал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.
Приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян европейская платформа по обмену криптовалют BTC-Alpha.
Прекратил работу с рублями и сервис обмена криптовалют Kuna.
Компания CEX IO запретила россиянам создавать новые учетные записи.
24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
С первых дней вторжения россии в Украину США, союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами.
По материалам: Укринформ