Amazon Web Services отказался принимать новых клиентов из россии

09.03.2022 00:21

Укринформ

Подразделение американской компании Amazon Amazon Web Services отказалось принимать новых клиентов из россии.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

"Amazon Web Services — отказалась принимать новых клиентов из россии. Это подразделение американской корпорации Amazon, которая предоставляет услуги в сфере облачных вычислений", — написал чиновник.

По его словам, теперь российские цифровые продукты теряют возможность пользоваться топ-мировыми решениями для защиты.

Как сообщалось, Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, ввели против россии санкции из-за войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами. В частности, среди объявивших об остановке работы в России: Volkswagen Group, General Motors, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz.

По материалам: Укринформ