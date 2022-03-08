Хакеры из беларуси атаковали сайты польской и украинской армии – Google

08.03.2022 06:35

Укринформ

Беларусь осуществляла широкомасштабные фишинговые атаки против сайтов польской армии, а также украинских чиновников, сообщила в понедельник группа по поиску угроз компании Google.

Как передает Укринформ, об этом пишет The Washington Post.

Группа опубликовала отчет о трюках, к которым прибегали хакеры в отношении польских военных. Однако отметила, что не знает, увенчались ли эти попытки успехом, поскольку они не были направлены на почтовые ящики Google.

Недавно в первые дни после вторжения России в Украину хакерская группа из Беларуси, известная как Ghostwriter, использовала фишинг для получения учетных данных украинских государственных чиновников и военнослужащих польской армии, отмечает Google.

За последние две недели хакерская группа, известная как Fancy Bear, связанная с ГРУ России, запустила несколько крупных фишинговых кампаний против пользователей медиапортала Ukr.net. Письма поступали со взломанных аккаунтов и выводили на фальшивые странички входа в систему.

В заявлении Google говорится о том, что фишинговые письма были отправлены с «большого количества взломанных аккаунтов и содержали ссылки на домены, контролируемые злоумышленниками».

В двух последних кампаниях злоумышленники использовали недавно созданные домены Blogspot как начальную целевую страницу, которые затем перенаправляли адресатов на фишинговые страницы, где пользователей просили ввести свои пароли, которые затем считывали.

Все атаки Ghostwriter, осуществленные на прошлой неделе, были направлены "против польских и украинских правительственных и военных организаций", отметили в Google.

Таким образом, группа по поиску угроз Google предоставила дополнительные доказательства того, что роль Беларуси во вторжении России в Украину не ограничивается лишь обеспечением плацдарма для российских войск.

По материалам: Укринформ