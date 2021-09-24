У Facebook меняется топ-менеджер по технологиям

24.09.2021 06:46

Укринформ

Главный директор по технологиям компании Facebook Inc Майк Шрепфер объявил, что покинет этот пост в следующем году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Пока что Шрепфер, который работает в Facebook с 2008 года, остается в компании на условиях частичной занятости. Он продолжит развивать проекты в области искусственного интеллекта и привлекать новых талантливых технических сотрудников.

Как отмечается, на его должность перейдет Эндрю Босуорт, который сейчас возглавляет отдел информационно-технического оборудования Facebook. Ожидается, что на новой должности он усилит направление технологий виртуальной реальности.

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В начале этого года Facebook объявила о запуске в своем подразделении Oculus проекта создания так называемой мета-вселенной. Он представляет собой виртуальное пространство, где люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности.

По информации телеканала, такие изменения в Facebook произошли после серии отчетов The Wall Street Journal, проливших свет на то, что компания или игнорирует, или неспособна должным образом решать многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи в ее сервисах.

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Как уточняется, среди таких проблем, в частности, влияние Instagram на психическое здоровье девочек-подростков, а также использование соцсети мексиканскими наркокартелями для вербовки киллеров.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ