На выставке в Стамбуле представили боевой дрон с украинским двигателем

На выставке в Стамбуле представили боевой дрон с украинским двигателем

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22.09.2021 12:56

Укринформ

Ударный беспилотник Akıncı турецкого производства, который является примером успешного сотрудничества Украины и Турции в военно-технической области (на БПЛА стоят двигатели украинского производства), представили на одной из крупнейших в мире выставке аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

Об этом сообщает собкор Укринформа.

«Ударный БПЛА Akıncı для применения Вооруженными силами Турции разрабатывается в различных конфигурациях. Одна из них — Akıncı-B с двигателями украинского производства Al-450. На этой модели два двигателя по 750 л.с.», — сообщил журналистам перед началом выставки генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар.

Организаторами выставки TEKNOFEST, которая проводится 21-26 сентября на территории аэропорта Ататюрка в Стамбуле, выступают министерство промышленности и технологий Турции и Турецкий фонд технологических команд (T3 Vakfı).

Она открылась демонстрационным полетом БПЛА Akıncı производства Baykar Makina совместно с самолетом Hürkuş производства турецкой авиационной компании TUSAŞ.

«Показ совместного полета беспилотного летательного аппарата (Akıncı — ред.) и самолета, управляемого пилотом, происходит впервые в мире», — сказал о время церемонии открытия председатель попечительского совета T3 Vakfı, технический директор Baykar Makina и руководитель проекта Akıncı Сельчук Байрактар.

По его словам, сейчас в мировом измерении больше изменений происходит в сфере технологий, и Турция демонстрирует значительные успехи на этом пути. Он призвал молодежь участвовать в научно-технологическом развития.

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«TEKNOFEST продолжает свой путь решительными шагами, превосходя рекорды прошлых лет по количеству поданных заявок на участие, соревнований и конкурсов, выставок и мероприятий… В этом году мы оказали поддержку в размере более 7 миллионов лир (около 850 тыс. долларов США — ред.) молодым людям, которые прошли этап предварительного отбора. Мы вручим награды в размере более 5 миллионов лир (около 600 тыс. долларов США — ред.) лучшим командам», — сказал на открытии министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Первый фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST состоялся в 2018 году. В этом году на нем представлены сотни ведущих турецких, международных и иностранных флагманов технологической отрасли.

Выставка «TEKNOFEST» y Стамбуле / Фото: Ольга Будник, Укринформ

Важная составляющая проведения мероприятия — привлечение и популяризация участия в технологических разработках среди молодежи.

В рамках выставки проводятся конкурсы среди молодых разработчиков разного возраста, начиная с начальной школы до выпускников вузов. В этом году на участие в 35 конкурсных отборах подали заявки 39 684 команд, всего это более 200 тысяч участников.

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Выставка занимает площадь 450 тысяч кв.м. и рассчитана (учитывая эпидтребования) на одновременное пребывание 100 тысяч посетителей. Ожидается, что в этом году выставку посетят более 500 тысяч человек.

По материалам: Укринформ