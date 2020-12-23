NASA показало «космический трейлер» о посадке марсохода

Видео

23.12.2020 11:54

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) обнародовало анимацию, на которой продемонстрировано будущее приземления марсохода Perseverance на Красную планету.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте NASA.

Ожидается, что сам марсоход Perseverance прибудет 18 февраля 2021 года на кратер Джезеро на Красной планете.

Видео показывает, как будет выглядеть конечная фаза путешествия марсохода после около 470 миллионов километров.

Анимация охватывает все: от прилета Perseverance в атмосферу Марса к развертыванию парашюта для фактической посадки марсохода на поверхность Красной планеты.

Отмечается, что NASA будет транслировать перемещения марсохода Perseverance вживую.

Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance («Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса после своего прибытия на Красную планету попытается превратить углеродный газ в кислород.

По материалам: Укринформ