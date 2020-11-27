В Британии построят самый большой в мире «ветровой парк»
В Британии построят самый большой в мире «ветровой парк»
26.11.2020 13:36
Укринформ
Компании SSE Plc и Equinor ASA построят в Северном море у британского побережья крупнейший в мире «ветровой парк».
Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.
Этот парк будет установлен возле Доггер-банка, крупнейшей песчаной отмели в Северном море, в 100 км к востоку от берега Англии.
Первые две стадии реализации проекта будут стоить около 8млрд долларов США.
Компании в сентябре уже заказали в General Electric 190 ветряков модели Haliade-X, чьи турбины имеют мощность в 13 мегаватт. Высота одного ветряка будет составлять 248 метров.
Ожидается, что все три фазы будут завершены в марте 2026 года.
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Отмечается, что после реализации проекта «ветровой парк» будет производить достаточно возобновляемой энергии, чтобы удовлетворить потребности 5% спроса Великобритании, что является эквивалентом 6 млн домов.
По материалам: Укринформ