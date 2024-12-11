Усик — Ф’юрі 2: стали відомо нові цікаві подробиці майбутнього бою-реваншу

ро це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Euro.com.ua.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про рекордний гонорар, який заробить Олександр Усик за бій-реванш з Тайсоном Ф’юрі. Так, повідомлялося, що загальний гонорар реваншу Усик – Ф’юрі складе 190 млн доларів. Причому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь переможця першого поєдинку.

Таким чином, за цей бій Усик заробить 114 млн доларів, а Ф’юрі – 76 млн доларів.

Куди Усик витратить ці гроші

Співрозмовники з команди чемпіона не коментують інформацію про суму гонорару, посилаючись на конфіденційність контракту, але говорять про два напрямки, куди Олександр витратить кошти.

Частину коштів українець передасть для ЗСУ – він це зробить як через власну Usyk Foundation, так і напряму окремим військовим частинам. Цікаво, що він принципово робить це непублічно.

Інша частину гонорару піде на фінансування власного стартапу. Вже два роки Усик з командою розвивають Ready To Fight – web3 соціальну мережу для боксерів і фанатів. Чемпіон мріє, щоб цей проєкт змінив бокс, відкрив двері для талановитих спортсменів з усього світу, а фанам дав можливість впливати на прийняття рішень в індустрії.

Для українця Ready To Fight – це можливість залишити тривалий слід у боксі, а також самому залишитись в індустрії навіть після завершення активної спортивної кар’єри.

Усик вже залучив до участі в проєкті багатьох зірок боксу, його логотип все частіше можна побачити у Ер Ріяді.

Мережа включає в себе власну блокчейн інфраструктуру, а також власний платіжний засіб – токен RTF, який вільно торгується на декількох криптобіржах. Тому Олександр має намір інвестувати гроші у розширення функціональності, а отже, й вартості токена. Інвестори теж вочевидь сподіваюся на це – з моменту появи інформації про розмір гонорарів його курс на біржах виріс втричі.

Що відомо про бій Усика та Ф’юрі

Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня. В Україні поєдинок транслюватиме MEGOGO.

У андеркарді бою український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук зустрінеться у ринзі з узбекистанським екс-чемпіоном світу за версією WBA Ісраїлом Мадрімовим.

Також в межах вечора бою очікується ще два поєдинки за участю українців: Даніель Лапін битиметься з французом Діланом Коліном у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, а український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький вийде на ринг з Едгаром Раміресом, що представляє Мексику.

Раніше ПЛ писала про те, що завадило Кличкові стати суперником Дюбуа.