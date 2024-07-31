Барселона – Манчестер Сіті: як пройшов товариський матч у США та хто став переможцем

Команда Гвардіоли поступилась «синьо-гранатовим» у серії пенальті.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Футбол 24.

Міжсезоння-2024, товариський матч

Манчестер Сіті – Барселона – 2:2, 1:4 в серії пенальті

Голи: О’Райллі, 39, Гріліш, 60 – Дельгадо, 24, Торре, 45+2

Гранди зустрілись на стадіоні в Орландо і потішили вболівальників результативним футболом. Склад Ман Сіті був більш бойовим, але саме Едерсону довелося першому витягати м’яч із сітки – Дельгадо скористався провалом центра оборони. О’Райллі відповів схожим голом, але до кінця першого тайму останнє слово все ж було за Барсою. Тут відзначився Пабло Торре, який минулий сезон відіграв за Жирону, перебуваючи в оренді.

У другому таймі на 60-й хвилині Гріліш встановив фінальні 2:2, але переможця визначила команди серія пенальті. Тут Барселона не хибила, а з боку Сіті схибили Калвін Філліпс та 18-річний Джейкоб Райт – 4:1.

Варто зазначити, що команда Гвардіоли програла усі три спаринги міжсезоння, а якщо враховувати фінал Кубка Англії, то невдала серія ще довша.

Раніше ПЛ писала про те, що «Арсенал» готовий попрощатися з Зінченком.