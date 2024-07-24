«Арсенал» готовий попрощатися з Зінченком: в який клуб може перейти українець

До цього списку потрапив і захисник збірної України Олександр Зінченко.

Український футболіст не входить до планів тренерського штабу «канонірів» на наступний сезон. Про це пише Первая Лента з посиланням на The Athletic.

Головний тренер «Арсенала» Мікель Артета оприлюднив список футболістів, з якими лондонська команда попрощається цього літа. Серед футболістів, які покинуть клуб, крім Крім Кірана Тірні та Якуба Ківьора є українець Олександр Зінченко. Захисник рідко виходив на поле у другій половині минулого сезону.

В який клуб може перейти Зінченко

Контракт українського захисника з «Арсеналом» розрахований до літа 2026 року, проте лондонський клуб не завищуватиме трансферної вартості гравця. «Каноніри» хочуть отримати за досвідченого захисника 25 млн євро.

У Зінченка є кілька варіантів продовження кар’єри враховуючи, що Олександр не хоче грати в Прем’єр-лізі за будь-який клуб, окрім «Манчестер Сіті» та «Арсенала». У послугах 27-річного футболіста зацікавлений туринський «Ювентус», який уже зараз готовий зробити «канонірам» пропозицію щодо українця. Італійський клуб прагне зміцнити склад, щоб повернути собі чемпіонський титул у Серії А. Зінченко входить до списку трансферів «старої синьйори».

Окрім цього, агент українського футболіста веде переговори з клубами з Іспанії та Німеччини. Згідно з чутками, Зінченко може перейти до «Баварії».

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