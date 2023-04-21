Теннис: Свитолина выбыла из борьбы в первом круге турнира ITF в Португалии

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Кларе Таусон из Дании в первом круге турнира ITF W100 в Оейраше (Португалия), потеряв матчбол, пишет со ссылкой на Большой теннис Украины.

Во втором сете Свитолина сумела отыграться, уступая со счётом 3:1, и вышла вперёд 5:4. В десятом гейме на подаче соперницы украинка потеряла матчбол. Таусон лидировала с таким же счётом и в третьем сете, Элина вновь отыграла преимущество соперницы, но не смогла защитить подачу в десятом гейме.

Теннисистки провели на корте два с половиной часа. За это время Свитолина трижды подала навылет, допустив столько же двойных ошибок, сделала семь брейков и проиграла шесть геймов на своей подаче.

В итоге — Элина Свитолина (Украина, WC) — Клара Таусон (Дания) 6:2, 6:7(3).

Свитолина во втором матче подряд не смогла одержать победу, имея матчбол: на предыдущей неделе она уступила во втором круге турнира ITF W60 в Кьяссо. Украинка сыграла четыре матча после своего возвращения в Тур и три из них проиграла, при этом в каждом выиграв стартовый сет.

По материалам: УНН