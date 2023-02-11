Украинская Федерация бейсбола из-за присутствия россиян покинула конгресс WBSC Europe. Ее поддержали Грузия и Словакия

. Украинскую Федерацию бейсбола наградили отличием WBSC Europe как федерацию года. Однако в знак протеста против присутствия российской делегации украинцы покинули конгресс WBSC Europe, передает со ссылкой на заявление Украинской Федерации бейсбола.

Конгресс WBSC Europe проходит в Белграде (Сербия). Из солидарности с Украиной зал конгресса также покинули представители национальной федерации Грузии и Словакии.

“Участие российской делегации в Европейском Конгрессе по бейсболу и софтболу — это демонстрация отношения к кровопролитной войне, которую россия развязала в Украине. Мы не можем сидеть рядом с нашими убийцами, когда мою страну ежедневно, в том числе и сегодня, бомбардируют российские ракеты”, — заявил Василий Кисиль, тренер национальной украинской сборной и вице-президент Федерации бейсбола и софтбола Украины.

Федерация бейсбола и софтбола Украины призвала WBSC и WBSC Europe оставаться последовательными и приверженными идеалам спорта и мира. Выразила протест против участия представителей страны-агрессора, которая развязала наибольшую войну с времен Второй мировой войны на европейском континенте, в конгрессе WBSC Europe.

Ранее, после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года года, WBSC и WBSC Europe официально выразили Украине поддержку и не допустили россию к участию в международных соревнованиях в 2022-2023 годах.

По материалам: УНН