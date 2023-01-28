Президент МОК отреагировал на готовность Украины бойкотировать Олимпиаду из-за участия россиян и белорусов

Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался относительно возможного возвращения российских спортсменов в мировой спорт и заявил, что миссия МОК — «объединить всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпиады», а возможный бойкот Украины «не соответствует нашей миссии», сообщает Spiegel, пишет .

«Не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии — исключать спортсменов из-за их паспорта», — сказал Бах в кулуарах чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе 27 января. «Возможно, — сказал Бах, — российские и белорусские спортсмены могли бы выступать под нейтральным флагом» на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Миссия Международного олимпийского комитета — «объединить всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпиады», сказал Бах.

Возможный бойкот Украине, о котором министр спорта Вадим Гутцайт предупреждал в Facebook, в данном случае «не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», сказал Бах.

Как указано, Бах неоднократно подчеркивал тройственность подхода в рассмотрении темы Украины. Санкции против россии, а именно отсутствие идентификации, запрет на проведение международных соревнований на российской территории и отсутствие приглашения представителей правительства, должны быть сохранены, солидарность с украинскими спортсменами остается, но отдельный спортсмен не должен подвергаться дискриминации путем исключения, «даже если страны находятся в конфликте».

В целом, однако, по словам Баха, возвращение российских и белорусских спортсменов пока «на стадии консультаций».

Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, которая должна проходить в Париже, из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Так он отреагировал на заявление МОК, в котором предположили, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал инициативы МОК и подчеркнул, что «любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью». Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха, который пытается «вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста», в Бахмут.

По материалам: УНН