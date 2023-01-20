Спорт

Украина получила серебро на гонках преследования

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад

Украина получила серебро на гонках преследования

Украинский биатлонист Дмитрий Грущак получил серебро в гонке преследования на 12,5 км в Америке. Об этом сообщает «Главпост» с ссылкой на НОК Украины.

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Стартовав седьмым, представитель Сумского государственного университета, допустил лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах и вторым пришел на финиш, уступив 48 секундами лишь хозяину трассы Бьорну Вестервельту.

Шорт-трекистка Ксения Адаменко стала шестой в финале В и заняла итоговое 13-е место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы-2023. Она вышла в финал чемпионата Европы по шорт-треку.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад
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